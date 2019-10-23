«Нафтогаз» опроверг сообщение о том, что они будут поставлять газ для ОРДЛО

В НАК «Нафтогаз Украины» опровергли новость о том, что они будут поставлять газ для ОРДЛО.

Такое заявление они опубликовали на своей странице в Facebook.

Ранее в СМИ писали о том, что НАК «Нафтогаз Украины» обязали поставлять газ производителям тепла на территории неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей Украины без учета накопившихся задолженностей.

В компании сообщили, что если им прикажут поставлять газ на эти территории Украины к их освобождению и без возможности собирать за газ деньги, они сообщат об этом.

«Сейчас действует постановление №867, которым установлены правила о поставках газа по спецобязательствам. В этих правилах есть пункт 5, где сказано, что обязанности поставлять газ населению, религиозным организациям или тепловикам НЕ распространяются на временно оккупированные территории ОРДЛО. Никаких изменений в этих правилах не было», - отмечается в сообщении.

В сообщении указывается, что шум поднялся из-за постановления 875, и объяснили, что есть несколько предприятий, расположенных на подконтрольной территории, часть объектов которых теперь находится на временно оккупированных территориях. По этой части объектов до сих пор есть долги, как за газ проданный им, и за теплоснабжение предоставленное ими потребителям 31.12.2014.

«Собрать эти долги у такого предприятия сейчас объективно нет возможности. Но такая задолженность учитывалась при определении уровня расчетов (если он падает ниже 90%, мы не имеем права поставлять газ этим предприятиям на подконтрольной территории). Теперь эти старые долги, появившиеся в 31.12.2014 года и были сгенерированы объектами, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории, не будут учитываться при определении уровня расчетов той части, которая осталась на подконтрольной территории», - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление не прощает эти долги, а только выводит их за скобки для определения уровня расчетов по тем объектам, которые есть на подконтрольной территории, - временно, до освобождения оккупированных территорий.

«Есть производители тепла, территории которых война разделила на две части. Теперь они могут поставлять тепло потребителям на подконтрольной территории на тех же условиях, на которых поставляют другие тепловики, полностью расположенные в пределах подконтрольных районов. Ответственность за то, чтобы утвердить корректный перечень таких объектов и долгов, несет руководство Донецкой и Луганской областей, назначенное украинской властью. Мы ждем эти перечни. Сохраняйте спокойствие и спасибо, что переживаете», - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» в ноябре повысит цены на газ для промышленности почти на 20%.