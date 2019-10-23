В Первомайске с разницей в час произошло два пожара

В Первомайске во вторник, 22 октября, пожарные выезжали на тушение двух зданий.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 05:00 на пункт связи части 23 государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на улице Днепровская. Прибывшие пожарные установили, что огнем охвачен жилой дом, и есть угроза распространения огня на рядом расположенные дома.

В 05:20 пожар на площади 100 квадратных метров локализовали, в 06:15 ликвидировали, не допустив увеличения площади горения. Причина возгорания устанавливается. На месте от ГСЧС работало 2 единицы техники и 9 человек.

Второй случай произошел в 06:00. По экстренному номеру «101» поступило сообщение о пожаре на улице Достоевского. Прибывший дежурный караул установил, что огнем охвачен вагончик, который не эксплуатируется.

Пожар на площади 28 квадратных метров в 06:05 локализовали, а в 06:30 ликвидировали. Причина устанавливается. От службы работала 1 единица техники и 5 человек.

Ранее сообщалось, что в селе на Николаевщине при пожаре на летней кухне пострадала 37-летняя женщина – она получила 80% ожогов тела.