Нардеп Негулевский заявил, что в Госбюджете-2020 предусмотрено больше пяти миллиардов гривен на ремонт госдорог Николаевщины

Народный депутат Украины Игорь Негулевский заявил, что на ремонт дорог государственного значения в Николаевской области в проекте Государственного бюджета на 2020 год предусмотрено более пяти миллиардов гривен.

Об этом он сказал в среду, 23 октября, в ходе заседания рабочей группы по вопросу строительства объездной дороги в Корабельном районе Николаева, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На вопрос главы областного совета Виктории Москаленко о том, сколько денег заложено в проект Госбюджета на 2020 год на ремонт дорог Николаевской области, Негулевский ответил, что области хотят выделить более пяти миллиардов гривен.

Игорь Негулевский Виктория Москаленко

— Это будет один из самых больших денежных объемов, которые есть – Николаевская область. Будет, я думаю, чуть больше пяти миллиардов, - сказал Негулевский.

Напомним, 10 сентября, в Николаевском областном совете прошло внеочередное заседание. Основные вопросы касались критического состояния дорог, при этом во время обсуждений вопросов, касающихся дорог большая часть депутатов ушла из зала заседания и сессия была признана не полномочной.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Николаевскую область 17 июля предложил направить кредитные средства на ремонт трасс Н-11 «Николав-Днепр», Н-14 «Николаев-Кропивницкий» и Н-24 «Николаев – Благовещенское». В САД Николаевщины сообщили, что на ремонт этих дорог нужно более 3 миллиардов. Кроме того, николаевцы и чиновники подняли вопрос касательно того, что тендеры по ремонту дорог выигрывают каждый раз одни и те же фирмы - «Альтком» и «Росдорстрой», потому что другие компании или отказываются участвовать в тендерах, а если и соглашаются, то конкуренты уничтожают их заводы и технику. В связи с этим, Владимир Зеленский предложил с ними попрощаться.