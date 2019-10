Апелляционный суд Лондона взыскал с Коломойского и его партнеров £10,9 миллионов расходов «ПриватБанка»

Апелляционный суд Лондона обязал экс-собственников «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других ответчиков выплатить банку 10,9 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. «ПриватБанк» должен получить 4 миллионов фунтов стерлингов от Коломойского, 2 миллиона фунтов стерлингов от Боголюбова и 1,5 миллиона фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков.

Кроме прочего, ответчики должны оплатить расходы банка за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. Хотя для определения общей суммы затрат на уплату ответчиками понадобится определенное время, пока они должны уплатить 3,4 миллионов фунтов стерлингов до 12 ноября.

Как известно, что в октябре государственный «ПриватБанк» выиграл в Апелляционном суде по делу о юрисдикции иска к бывшим владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Напомним, 22 ноября 2018 года нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Лондонский суд отказался от дела «ПриватБанка» против Коломойского, а счета олигарха могут разморозить. Позже эту информацию подтвердили в «ПриватБанке».

Также у Коломойского заявили, что Лондонский суд снял арест с его активов и обязал «ПриватБанка» заплатить 7,5 миллионов долларов судебных издержек

Как сообщалось, детективная агенция Kroll по итогам аудита «ПриватБанка» подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 миллиардов долларов.

«ПриватБанк» в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 миллиардов долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Отметим, что у Луценко так и не открыли дело по миллиардным хищениям в Приватбанке, обнаруженным в результате иностранного аудита. Также напомним, что после «случайной» встречи Коломойского с Луценко ГПУ забрала из «Приватбанка» компромат на олигарха.

Еще добавим, что в апреле Коломойский заявил, что ему не нужен «Приватбанк», но требует вернуть 2 миллиарда долларов.