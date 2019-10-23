Глава Николаевской РГА уже подала декларацию о доходах, чтобы её переназначили на должности

Глава Николаевской РГА Алла Воробьева 22 октября подала декларацию о доходах за 2018 год, в которой указала, что является кандидатом на должность председателя этой РГА.

Декларация Воробьевой опубликована в реестре деклараций.

Напомним, 22 октября сообщалось, что глава Николаевской ОГА Александр Стадник предложил некоторым главам местных РГА написать заявление об уходе и переназначиться на должностях, но в качестве «членов команды» президента Украины Владимира Зеленского. Воробьева сообщала, что ей таких предложений не поступало, а если предложат переназначиться, она согласится.

В декларации глава РГА указала, что владеет земельным участком площадью 2,4 тысячи кв.м, домом площадью 104 кв.м и автомобилем «Subaru» 1999 года выпуска. За 2018 год она получила 258,9 тысячи гривен зарплаты и 500 гривен от профсоюза.

Воробьева управляет Николаевской РГА с 2014 года, в 2015 году её на должности переназначил Петр Порошенко.

В 2014 году Аллу Воробьеву заметили за тем, что она отвлекалась на сессии областного совета на собак и вышитые платья в своем телефоне, изучая последние новости друзей в социальной сети. В 2018 году депутат Николаевского райсовета Нерода предполагал, что Воробьеву могут уволить после того, как она затянула выделение 500 тысяч гривен из бюджета района на нужды Николаевского аэропорта. Другой депутат Николаевского райсовета Сергей Протченко заявлял, что Воробьевой якобы «выгоден бардак в районе».