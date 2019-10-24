После отстранения «смотрящего» Кононенко обогащение угля подешевело в два раза

Государственные шахтоуправления с августа заключили четыре соглашения об услугах по обогащению угля на общую сумму 59,4 миллиона гривен, что дешевле подобных услуг на 32-63% в сравнении с закупками во времена президента Петра Порошенко.

Об этом, ссылаясь на информацию в системе «ProZorro», сообщают «Наші гроші».

ПАО «Лисичанскуголь» за 3,3 миллиона гривен заказало у ООО «Обогатительная фабрика« Угольный энергетический комплекс »переработку 30 тысяч тонн угля по 110 гривен за тонну.

ГП «Первомайскуголь» за 2,24 миллиона гривен заказало у ООО «Промышленная компания «Обогатитель» переработку 22,6 тысяч тонн угля по 99 гривен за тонну. Фактически уголь по договору с «Обогатителем» будет перерабатывать Селидовская ООО «ЦОФ «Селидовский» и Торецкий филиал ЗФ «Щербиновского» ООО «Донинтервугилля ».

ГП «Селидовуголь» без торгов заключило два допороговых соглашения по 200 тысяч гривне с той же компанией «Угольный энергетический комплекс» на общую сумму 400 тысяч гривен. Вместе они предусматривают переработку 4494 тонны угля по 89 гривен за тонну.

Эти цены на 32-63% ниже цены для шахтеров Донбасса от фабрик «Мирноградская», «Россия» и «Украина» и для ГП «Львовуголь» от ОАО «Львовская угольная компания» в 145 гривен за тонну по контрактам, что заключались в 2018-2019 годах во времена президента Петра Порошенко.

Предыдущие фабрики-подрядчики «Украина», «Россия» и «Мирноградська» принадлежат ООО «Укрдонинвест» Юлии Кропачевой и экс-депутата Донецкого облсовета Виталия Кропачева. Его называли представителем в угольной отрасли бывшего первого заместителя председателя фракции БПП и бизнес-партнера Петра Порошенко - Игоря Кононенко.

В июле 2019 года стало известно об отстранении от контроля за угольной отраслью бизнесмена Виталия Кропачева, который во времена Порошенко считался «смотрящим» от имени Игоря Кононенко. По данным «Экономической правды», по инициативе Игоря Коломойского новым неофициальным куратором углепрома якобы стал бизнесмен Виталий Беляков. После этого в государственных шахтоуправлениях было сменено руководство.

«Лисичанскуголь» провел тендер по переговорной процедуре, поскольку открытые торги дважды приходилось отменять из-за недостатка участников. Зато на открытых торгах «Первомайскуголя» победители соревновались только между собой, причем цена сделки с «Обогатителем» на треть ниже ожидаемой стоимости закупки в 3,5 миллиона гривен.

Фабрикой «Угольный энергетический комплекс» в Селидово руководит кандидат в мэры города Горняк и член БПП Игорь Шостак, а владеет компания «Europian Communications s.r.o.» (Чехия) Екатерины Лысенко. Последняя владеет ООО «Обогатительная фабрика 105» и ООО «Глобал Ойл Лтд» с Василием Сваричевского и россиянином Александром Ельцовым из Чехии. Ее матери Тамаре Лысенко и Виктории Остапенко принадлежит ООО «Обогатительная фабрика № 105», один из крупнейших поставщиков угля для ОАО «Центрэнерго». В 2015 году ГПУ открыла уголовное производство в отношении должностных лиц фирмы и «Центрэнерго» по покупке смеси законно добытого угля с углем из копанок на оккупированной территории и вывода полученных средств через фиктивные фирмы.

Также «ЗФ «ПЭК» и «ЗФ № 105» фигурируют в деле о покупке угля тюремщиками. Тамару Лысенко называли бизнес-партнером братьев Клюевых по экспорту угля из Украины.

Фирма «Обогатитель» сейчас зарегистрирована в Киеве на директора Анатолия Подопригора из Бучи. Однако ранее она принадлежала Александру Зарицкому, который в свое время руководил ООО «Центрэнергострой» - семейной структурой экс-нардепа от «Партии регионов» Андрея Орлова. Подопригора руководил ООО «Донецкуглеобеспечение» из оккупированного Донецка, чье соглашение 2015 года с «Лисичанскуглем» о переработке разорвала прокуратура в суде.

Напомним, окружение нардепа от «БПП» выиграло более ₴250 миллионов «Центрэнерго» на сопровождение импортного угля.

Также напомним, как Виталий Кропачев, которого называли неофициальным «куратором» государственного энергетического сектора при Президенте Петре Порошенко, получил лицензию на круглосуточное спутниковое телевещание в результате покупки николаевской фирмы «Так ТВ Центр +» Глеба Головченко.