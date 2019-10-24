Антимонопольный комитет разрешил азербайджанской компании купить мобильного оператора «Vodafone Украина»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение азербайджанскому мобильному оператору «Bakcell» приобрести контроль над мобильным оператором «Vodafone Украина».

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Азербайджанской компании разрешили приобрести акции фирмы «Preludium B.V.» (Амстердам, Нидерланды).

Как уточняет «Левый берег», «Vodafone Украина» на 100% принадлежит «Prelludium B.V.». «Vodafone Ukraine» (в прошлом – МТС Украина и UMC) обслуживает 19,7 миллионов абонентов. Компания входит в российскую группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую «Allegretto Holding S.a.r.l.» и нидерландскую «Preludium B.V.»), в которой мажоритарным акционером является бизнесмен Владимир Евтушенков.

«Bakcell» – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.

Напомним, что ранее крупнейшие мобильные операторы Украины договорились о перераспределении «низких» частот, чтобы увеличить покрытие 4G-связи.