Нацбанк ввёл в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

Национальный банк Украины в пятницу, 25 октября, ввел в оборот банкноту номиналом 1000 гривен.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

«С сегодняшнего дня банки смогут получить ее в Национальном банке и своим клиентам. Эта банкнота теперь является действительным платежным средством на территории Украины, ею можно свободно рассчитаться в торговой сети или сделать взнос на вклад в банке», - рассказал Председатель Национального банка Украины Яков Смолий.

По его словам, ключевые преимущества введения в обращение новой банкноты номиналом 1000 гривен - это повышение удобства расчетов и сокращения расходов на изготовление и обработку банкнот.

Новая банкнота соединила в себе передовые технологии дизайна и защиты денег. Её размер составляет 75х160 миллиметров. Основной цвет - голубой.

«Банкнота 1000 гривен - это самый высокий номинал, который сегодня имеет наша национальная валюта гривна. Поэтому она надежно защищена. Эта банкнота содержит более 20 современных элементов защиты от подделки, в том числе два современных оптико-переменных элементы. Каждый может самостоятельно проверить ее подлинность», - отметил Смолий.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского - выдающегося ученого, одного из основателей и первого президента Украинской академии наук, созданной в 1918 году. На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины. Справка

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины за год намерен выпустить 200 миллионов монет, которые заменят мелкие бумажные деньги.