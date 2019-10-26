В Лондоне на аукционе продали бутылку виски почти за $2 миллиона

На аукционе Sothebys в Лондоне 24 октября бутылка шотландского виски The Macallan Fine and Rare 1926 года была продана за $1,92 миллиона.

Об этом сообщает «Лига.net».

«Установлен новый рекорд аукциона по продаже бутылки виски: 60-летняя The Macallan Fine and Rare 1926 года продана за 1,5 миллиона фунтов стерлингов», - говорится в сообщении.

В 2018 году на аукционе Christie’s была продана бутылка виски Macallan урожая 1926 года, расписанная ирландским художником Майклом Диллоном. Ее купили за рекордные 1,2 млн фунтов ($1,5 млн).

Эта покупка возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности по версии Knight Frank за 2018 год. Исследователи отмечали, что стоимость редких и дорогих сортов виски за год увеличилась на 40%.