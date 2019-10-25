Нардеп Пасечный заявил, что в проекте Госбюджета-2020 заложено ₴7 миллиардов для субвенций на места, но в Кабмине хотят оставить только ГФРР

Народный депутат Украины Александр Пасечный рассказал, что в проекте Государственного бюджета на 2020 год предварительно заложено семь миллиардов гривен, однако Кабинет Министров Украины планирует оставить в качестве источника финансирования только Государственный фонд реконструкции и развития.

Об этом он заявил в комментариях журналистам, сообщает "Преступности.НЕТ".

По словам Пасечного, в проекте бюджета на 2020 год предварительно заложили семь миллиардов в качестве субвенций для народных депутатов. Однако цифра не точная.

— Если говорить о проекте Госбюджета на 2020 год, по предварительным данным забито семь миллиардов именно на субвенции минсоцэконома. Но это еще не утвержденная цифра, мы еще за нее не проголосовали, будут вноситься правки, предварительно такая цифра забита на всю Украину, - сказал Пасечный.

Нардеп отметил, что в Кабмине считают нецелесообразным тратить деньги на субвенции и предлагают в качестве источника финансирования разнообразных проектов на местах ГФРР.

— Могу сказать, что наш Кабинет Министров видит, что все-таки надо переходить от соцэконома к Государственному фонду регионального развития, но мы обсуждали этот вопрос, все-таки ГФРР – это масштабные проекты, а Минсоцэконом – это более точечные проекты, которые необходимо быстро реализовывать. Опять же это все в процессе обсуждения, - сказал Пасечный.

В свою очередь, его коллега, народный депутат Игорь Негулевский ранее, в комментариях «Преступности.НЕТ» заявлял, что каждому депутату выделят 35 миллионов 175 тысяч гривен. При этом ранее издание «Страна.ua» опубликовало таблицу с количеством денег, которые предлагают выделить депутатам –мажоритарщикам в качестве социально-экономической субвенции. В списке далеко не все депутаты, а тем, которые занесены в таблицу, выделяются разные суммы денег – от нескольких тысяч до нескольких сотен миллионов гривен. По словам Негулевского, список фейковый.

— Это все ложь. У всех будет одинаково, по 35 миллионов 175 тысяч. Это фейковые листочки, закинули на каком-то из собраний и пошло у всех, - сказал Игорь Негулевский.

Стоит отметить, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с депутатами от партии «Слуга народа» заявил, что субвенций на соцэкономическое развитие на округи не будет.

Напомним, в августе сообщалось, что Кабинет министров задерживает городам выплату 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда гривен субвенции на социально-экономическое развитие из-за коррупционных рисков.