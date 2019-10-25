Президент Зеленский предложил Минфину сократить содержание чиновников на 10% в 2020 году

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу перед Министерством финансов о сокращении финансирования чиновников на 10% в 2020 году.

Об этом сообщается в пресс-службе Президента.

Зеленский отметил, что сэкономленные средства будут потрачены на социально важные статьи бюджета.

«Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета. Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины», - отметил Зеленский.

Напомним, Народные депутаты в пятницу, 18 октября, рассмотрели проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год и одобрили его.