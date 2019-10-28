Кардиган Курта Кобейна, в котором он выступал на знаменитом концерте, продали на аукционе за $334 тысячи

Оливково-зеленый кардиган лидера группы Nirvana Курта Кобейна был продан на аукционе в нью-йоркском Hard Rock Cafe за 334 тысячи долларов. Это рекордная сумма для свитеров, проданных с молотка.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Bloomberg».

Кардиган Кобейна выставил на аукцион предыдущий владелец, который приобрел его четыре года назад. Неизвестный бизнесмен хранил его в бескислотной бумаге в сейфе. Как отмечается, кардиган продали нестиранным – на нем даже остались следы от сигарет. Также на нем недостает одной пуговицы. Новый покупатель приобрел лот по телефону и пожелал остаться неизвестным.

По словам президента аукционного дома Даррена Жюльена, в последние два года вещи фронтмена Nirvana значительно подорожали. Этот кардиган планировалось продать за 300 тысяч долларов.

Лидер группы Nirvana Курт Кобейн покончил жизнь самоубийством в возрасте 27 лет, спустя примерно полгода после выступления на MTV Unplugged. После смерти музыканта запись этого выступления транслировалась сотни раз и стала культовой.

Unplugged – музыкальное шоу на телеканале MTV, выходит с 1989 года. Его участники исполняют песни на акустических музыкальных инструментах (unplugged в переводе с английского означает «неподключенный»).

Напомним, что ранее другой свитер и одноразовую тарелку Кобейна продали на аукционе почти за 100 тысяч долларов.