«Снять вопрос ФОПов с повестки дня», - министр экономразвития заговорил о «невозможной» налоговой реформе

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов пригласил общественность к дискуссии, какая налоговая система нужна государству.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он опубликовал вариант налоговой реформы, но назвал его «на сегодня невозможным». По его словам, это не предложение налоговых изменений, а приглашение к дискуссии.

«По моему мнению, важнейший экономический актив Украины – это люди. Поэтому желательно, чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат. Для этого нужно максимально снизить налоги на труд. А откуда взять налоги на оплату учителей, врачей, пожарных, ученых и на пенсии? Я бы предлагал увеличить налоги на активы – недвижимость и т.д., и оставить НДС. Я понимаю, что сегодня это невозможно, но я бы рассмотрел такую ​​налоговую реформу».

«1. Отменить ЕСВ. 2. Максимально снизить налог на доход физического лица. 3. Для компенсации поднять налог на недвижимость. 4. Также для компенсации поднять налог на землю и другие активы. 5. Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы. 6. Не трогать НДС. Улучшить сбор. 7. Продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами. 8. Оказывать государственную поддержку бизнеса только при условии работы «в белую» и создании достаточного количества рабочих мест», - сообщил Милованов.

По его словам, идея этих пунктов: снять с повестки дня вопрос физических лицах-предпринимателях (ФЛП, ФОПы – ПН), обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышение зарплат и уменьшение безработицы.

«К сожалению, на практике менять систему налогов очень сложно. Потому что есть большие расходы: на оборону, полицию, помощь бедным, развитие инфраструктуры, другие капитальные инвестиции, медицину, образование и науку. И любая радикальная смена налогов может разбалансировать поступления и оставить некоторые важные части общества без финансирования. Но обсуждать потенциальные изменения – важно и полезно», - отметил Милованов.

Напомним, ранее президент Зеленский поручил Кабмину подготовить законопроект о моратории на проверки ФЛП и подписал закон о кассовых аппаратах.