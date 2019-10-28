В этом году уменьшения размера субсидий точно не будет, - премьер Гончарук

В нынешнем году Кабинет министров не собирается сокращать размеры субсидий.

Об этом в своем видеоблоге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

- Субсидии уменьшены в этом году точно не будут. И этот отопительный сезон, все те, кто их оформили, пройдут на тех условиях, на которых они уже оформили. И принцип оформления субсидий также не меняется и в следующем году, — сказал он.

По его словам, субсидии семей, получающих меньшие доходы, будут увеличены.

Он напомнил, что правительство собирается сделать возможным, чтобы в среднем семья тратила на ЖКХ не больше 15% от своего совокупного дохода.

Напомним, ранее Гончарук заявлял, что правительство не планирует в ближайшее время повышать тарифы.