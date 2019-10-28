В Николаеве стоимость подключения троллейбусной линии на Намыве к электричеству увеличилась с 700 тысяч до 4,1 миллиона гривен

В Николаеве в пять раз подорожало подключение подстанции троллейбусной линии на Намыве к источнику электричества - с 700 тысяч до 4,1 миллиона гривен.

Об этом стало известно в понедельник, 28 октября, в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Чиновник управления капитального строительства Николаева Роман Бохин сообщил, что большая часть работ по строительству троллейбусной линии выполнены: уже установлены опоры, наружное освещение, сооружен фундамент тяговой подстанции, на завершающей стадии находиться благоустройство остановок.

При этом он отметил, что после монтажа тяговой подстанции придется сделать корректировку проекта. Это связано с тем, что изменились требования по обеспечению доступности для маломобильных групп населения. Еще одна причина корректировки проекта, это изменение тарифа «Николаевоблэнерго» для подведения электричества к контактной сети.

— В сметной документации у нас было предусмотрено на эти расходы 800 тысяч гривен, после По его словам, изначально стоимость этих работ была 800 тысяч, но после вступления в действие кодекса систем распределения, который утвержден НКРЭ стоимость подключения составляет 4 миллиона 100 тысяч гривен, - сообщил Роман Бохин.

Данная информация сильно удивила мэра Александра Сенкевича и других присутствующих. Мэр попросил чиновника предоставить все документы СМИ, чтобы «люди знали, какой у нас хороший монополист». Первый вице-мэр Владимир Крыленко поинтересовался, с чем связано удорожание услуги, на что директор ДЖКХ Сергей Коренев отметил, что тарифы утверждены НКРЭ и «Николаевоблэнерго» не имеет к этому отношения, хотя деньги и получит.

— Я не знаю, что нужно делать. Наверное, поблагодарить, что хотя бы четыре миллиона, а не восемь, что не в десять раз увеличилось, а в пять. Это какой-то нонсенс! - заявил мэр.

При этом, мэр попросил Романа Бохина направить все документы в юридический департамент, чтобы найти возможность не платить такую сумму, и возможно даже обратиться суд.

— За четыре миллиона можно и посудиться, - заявил Александр Сенкевич.

Вице-мэр Владимир Крыленко поддержал его и добавил, что изначально договор заключили на других условиях, поэтому и платить 4 миллиона не нужно. Однако, Роман Бохин объяснил, что техническое условия утратили свою силу и заплатить придется, иначе объект не сдадут в эксплуатацию.

— Если бы объект был построен и подключение состоялось по старым техническим условиям и старому договору подключения, тогда можно было бы платить 700 тысяч. Мы просто попали на тот период, когда закончились технические условия. А для того, чтобы получить новый договор подключения и новые технические условия, необходимо принимать новый расчет, который дает облэнерго, - сказал Роман Бохин.

Напомним, что депутаты Николаевского горсовета во время 38-й сессии выделили 31,5 миллионов гривен для проведения троллейбусной линии в микрорайоне Намыв. Также депутаты Николаевского городского совета выделили земельный участок КП «Николаевэлектротранс» в микрорайоне Намыв, под размещение там трансформаторной подстанции для новой троллейбусной линии.

Ранее сообщалось, что депутаты постоянной комиссии Николаевского городского совета по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг и предпринимательства, а именно Владимир Садыков, Владимир Евтушенко и Сергей Исаков засомневались в целесообразности строительства троллейбусной линии вокруг Намыва.

Кроме того, ранее стало известно, что коммунальное предприятие «Капительное строительства Николаева» до конца года успеет освоить только 9 миллионов гривен из 31,5 миллионов, которые были выделены для проведения троллейбусной линии в микрорайоне Намыв.

Также стоит отметить, что у депутата Владимира Садыкова по адресу Лазурная, 1/7 находится кафе «Ковбой», также у него есть земля Лазурная, 52, где он сдает в аренду помещение под кафе «Золотая река».

14 ноября, в Николаеве в микрорайоне Намыв начали работу по строительству новой троллейбусной линии.

Отметим, что до конца ноября основные монтажные работы по строительству новой троллейбусной линии в микрорайоне Намыв должны быть завершены.