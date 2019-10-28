На николаевской «Зоре» сократят не тысячи человек, а 248 работников, - «Укроборонпром»

На николаевском заводе «Зоря»-«Машпроект» в два этапа сократят 248 работников.

Об этом сообщили в «Укроборонпроме».

В государственном концерне заявили, что сообщения о сокращении количества рабочих до 5 тысяч (т.е. почти в два раза – ПН) не соответствуют действительности.

Ранее, 17 октября и.о. генерального директора предприятия Николай Тройнич издал приказ о сокращении 173 работников в связи с изменениями в организационной структуре предприятия. А 22 октября издали приказ, что из-за изменения организационной структуры сократят 75 работников. На сегодня численность работников завода составляет 9,4 тысячи человек.

Напомним, что ранее «Укроборонпром» объявил конкурс на должность гендиректора николаевской «Зори»-«Машпроект».