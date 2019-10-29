Министр Криклий предложил отдать николаевский ж/д вокзал в концессию инвесторам за 1,4 миллиона долларов

Министерство инфраструктуры Украины планирует привлечь $18-20 миллионов инвестиций за счет концессии вокзалов Днепра, Харькова, Николаева, Хмельницкого и Чопа.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе инвестиционного форума «RE:think. Invest in Ukraine» в Мариуполе 29 октября, передает «БизнесЦензор».
Он отметил, что больше всего планируется привлечь от концессии ж/д вокзала в Днепре – около $8 млн инвестиций, а от передачи в концессию вокзала Харькова – около $5,6 млн инвестиций. На третьем месте, по оценкам Мининфраструктуры, находится вокзал Хмельницкого, где от концессии ожидают привлечь $1,9 млн, а вокзалы Николаева и Чопа планируется передать в концессию за $1,4 млн каждый.
По данным Мининфраструктуры, на вокзале Николаева ежегодно обслуживается 1,2 млн пассажиров.
Также по словам Криклия, представители Сингапура, Китая и Катара принимают участие в конкурсе на концессию украинских портов Ольвия и Херсон. Инвестору-победителю порт предоставят в концессию на 30 лет, сообщает «Зеркало недели».
- Заявки на концессию портов Ольвия и Херсон уже подают. Уже есть 4-5 заявок (на оба порта), а вообще, мы когда проводили конференцию, у нас было около 30 участников, 2/3 из них – международные компании не с локального рынка. Среди компаний, которые уже подали заявки, есть и иностранные, и украинские инвесторы. В том числе компании, которые уже работают на рынке Украины. Им нравится, что инвестиционный климат в Украине улучшается, а также то, что новое правительство работает в унисон с президентом, - отметил министр.