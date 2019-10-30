УКС Николаева отдаст фирме с уставным капиталом в 100 гривен ₴1,4 миллиона за реконструкцию спортплощадки в школе №34

Управление капитального строительства Николаевского городского совета заключило договор с фирмой «Югбудстрой» на реконструкцию спортплощадки школы №34, которая расположена по улице Лягина, 28. Стоимость сделки составляет 1 миллион 466 тысяч 513 гривен.

Об этом свидетельствуют данные публичного сайта закупок Прозорро.

Чиновники опубликовали отчет о заключенном договоре. Подрядчик должен выполнить работы до 31 декабря 2019 года.

Отметим, что данная реконструкция предусмотрена проектами, которые были поданы в рамках Общественного бюджета Николаева на 2018-2019 годы. Так, стоимость реконструкции спортивной площадки составляет 999 тысяч 500 гривен, а стоимость реконструкции беговых дорожек - 885 тысяч 200 гривен.

Текущее состояние спортплощадки и эскиз будущей спортплощадки.

Текущее состояние беговых дорожек и эскиз беговых дорожек, после реконструкции.

Фирма «Югбудстрой» зарегистрирована с 2016 года в Центральном районе Николаева. Владельцем фирмы является Алексей Юхно. Уставный капитал фирмы - 100 гривен.

За изготовление проекта управление капстроительства заплатило фирме ООО «Джей. Ей. Пі. студіо» 89 тысяч 534 гривны, хотя договор заключался на суму 84 тысячи 218 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве только пять городских школ обустроены современными спортивными площадками.