Прокуратура хочет отсудить у николаевского предпринимателя 650 гектаров земли, которые он незаконно передал в субаренду

Баштанская местная прокуратура подала иск к предпринимателю о досрочном расторжении договора аренды почти 650 гектаров земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Стоимость этой земли – более 11 миллионов гривен, она расположена в пределах Нововасильевского сельского совета Снигиревского района.

В 2012 году Снигиревская РГА передала эти земли предпринимателю для ведения фермерского хозяйства. В нарушение требований закона он в 2014 году передал арендованные земельные участки в субаренду другому субъекту хозяйствования. Часть земельных участков являются, но в субаренде они используются как пашня.

Напомним, что ранее прокуратура вручила подозрение депутату Очаковского горсовета за самовольное обустройство причала.