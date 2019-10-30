На окончание реконструкции кровли в николаевской школе №40 перераспределили 1,3 миллиона гривен с ремонта двух спортплощадок

Члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета в среду, 30 октября, согласовали выделение 1,3 миллиона гривен на реконструкцию кровли в школе №40, которая длиться с 2016 года.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По данному вопросу докладывал первый вице-мэр Владимир Крыленко, который сообщил, что всего на этот объект необходимо 3,4 миллиона гривен. Чтобы успеть закрыть крышу о конца года в бюджете нашли 1 миллион 300 тысяч гривен.

— На 40-ю школу не было выделено ни копейки. Всего сумма нужна 3,4 миллиона, чтобы закрыть крышу хватит 2 миллиона. Это частичное решение проблемы, чтобы не текла крыша в актовом и спортивном залах Сейчас даем 1,3 миллиона, еще 700 тысяч должен найти УКС и может на следующей комиссии к вам снова обратимся. В этом году мы накроем, а красоту будем наводить уже в следующем, - рассказал Крыленко.

При этом, депутат Павел Зоткин отметил, что деньги на ремонт крыши изыскали с проектов Общественного бюджета 2018 года, а именно со спортплощадок школ №4 и 53. По его словам, реализовывать проекты УКС начал поздно - в средине ноября 2018 года, хоть уже было понятно, что закончить их не успеют. В частности, он отметил, что можно переназвать проекты и не забирать с них деньги, и отметил, что голосовать за перераспределение денег с этих объектов на крышу не будет.

Владимир Крыленко объяснил, что до конца года освоить деньги на спортплощадки все равно не успевают, к тому же документы по которым выполняются работы находятся в аресте, потому что подрядчик пропал. Однако, на просьбу депутата вице-мэр пообещал, что в бюджете 2020 года деньги на спортплощадки в этих школах вернут.

— Мы найдем юридическую плоскость, и его закончим. Больше ничего не могу сказать. Прошу поддержать перераспределение средств, - попросил Владимир Крыленко.

В итоге, члены комиссии все-таки согласовали просьбу Владимира Крыленко, однако решили прописать условие о том, чтобы забранные средства в следующем году вернули на эти объекты и закончили спортплощадки в двух школах.

Как известно, в Николаеве учителя и ученики школы №40 записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, попросив его решить проблему с затянувшимся ремонтом спортивного и актового залов.

Позже сообщалось, что на окончание реконструкции кровли над спортивным и актовым залами в николаевской школе №40, которая расположена по улице Металлургов, 97/1, необходимо еще 3 миллиона 422 тысячи 472 гривны.