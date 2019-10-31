В Скадовске морпехам приходится жить в заброшенном лагере – из-за Херсонского облсовета они не могут сделать ремонт

В Херсонской области морпехи год охраняют участок границы с Крымом и живут в заброшенном лагере. Они тщетно просят Херсонский облсовет передать им здание, чтобы сделать ремонт.

Об этом сообщает «theБабель».

Детский лагерь «Белые крылья» находится в урочище Цукур, недалеко от Скадовска Херсонской области. Уже несколько лет лагерь заброшен. В корпусах нет окон, крыша течет, а стены покрыла плесень. В 2018 году командование морской пехоты передислоцировало в этот район 140-й отдельный разведывательный батальон. Лагерь определили под базу для морпехов.

В апреле 2019 года к Херсонскому областному совету обратился начальник Генерального штаба Виктор Муженко и попросил передать лагерь в аренду Министерству обороны. Облсовет за решение проголосовал со второго раза, не все депутаты согласились. Теперь Министерство обороны просит передать лагерь на баланс на постоянной основе – это необходимо, чтобы отремонтировать корпуса. Уже несколько месяцев депутаты не могут отдать лагерь, а все это время морские пехотинцы живут практически под открытым небом.

- Как только мы проявили интерес, сразу появилась местная власть, а потом к нам начали ходить разные непонятные люди. Но лагерь-то не персонально мне нужен. Мне надо куда-то расселить людей, которые девять месяцев в болоте живут. Надо формировать подразделение, - говорит командир батальона, майор Владимир Семкив – Аренда – первый этап. Теперь надо передать лагерь на баланс Министерства обороны, тогда мы сможем выделить на него деньги и сделать тут полноценную базу. А пока он не в нашей собственности, мы не можем на него потратить ни копейки.

Источники издания в Министерстве обороны связывают нежелание облсовета отдавать лагерь с тем, что через него удобно выводить деньги: на бумаге их выделяют на ремонт, а на деле лагерь стоит брошенный. Еще одна причина – остров Джарылгач, он очень близко к лагерю. Морпехи за то время, пока живут в лагере, много раз видели браконьеров. Джарылгач – это заповедник, но браконьеры все равно расставляют у его берегов сети. По словам морпехов, даже если устраивать рейды и задерживать браконьеров с незаконным уловом, потом их отпускают.

Вопрос о передаче лагеря в постоянное владение Минобороны пытался решить адмирал Военно-морских сил Игорь Воронченко. Он вместе с командующим морской пехоты Юрием Содолем приезжал в лагерь 10 октября. На встрече присутствовал глава облсовета Владислав Мангер, были и другие депутаты.

- Областной совет передал базу отдыха в аренду морским пехотинцам под постоянное размещение контингента, - сказал Мангер на встрече.

Он имел в виду промежуточное решение о сдаче лагеря в аренду, а не передачу на баланс. Против передачи выступил заместитель Мангера Виталий Булюк. Договор может быть расторгнут по решению облсовета в любой момент.

Напомним, что на недостроенный военный городок на полигоне «Широкий лан» потратили почти 309 миллионов гривен.