Кушнир и Бонь на должностях вице-губернаторов за полтора года работы получили на двоих ₴1,4 миллиона

Заместители главы Николаевской ОГА Александр Кушнир и Вячеслав Бонь, которое были назначены на должность при предыдущем губернаторе Алексее Савченко, за один год и восемь месяцев работы на двоих получили 1,4 миллиона гривен.

Об этом сообщил Дмитрий Рябченко на своей странице в Facebook.

Так, он отправил в облгосадминистрацию запрос, в котором попросил указать суммы зарплат, премий, надбавок и остальных денежных выплат, которые получили Кушнир и Бонь.

Исходя из ответа из ОГА, за 2018 год оклад заместителя главы по вопросам финансов, экономического развития и децентрализации Александра Кушнира составил 101 673 гривен, надбавка за ранг - 431 гривна, надбавка за выслугу лет - 39 461 гривна, за интенсивность труда - 96 195 гривен, надбавка за работу, которая предусматривает доступ к гостайне - 15 251 гривен, средняя зарплата за дни в командировке - 54 719 гривен, индексация заработной платы - 129, зарплата за время отпуска - 12 240 гривен, премий на 139 774 гривны, денежная помощь - 42 489 гривен и материальная помощь в размере 31 097 гривен.

С 1 января по 31 августа 2019 года Кушнир получил: оклад - 75 934 гривен, надбавка за выслугу лет - 31 595 гривен, за интенсивность труда - 75 934 гривен, гостайна - 11 390 гривен, за дни в командировке - 25 218 гривен, индексация - 33 гривны, зарплата за время отпуска - 47 980 гривен, матпомощь - 100 541 гривна.

В свою очередь оклад первого заместителя главы Николаевской ОГА Вячеслава Боня составил 123 927 гривен, надбавка за ранг - 460 гривен, надбавка за выслугу лет - 10 607 гривен, за интенсивность труда - 117 361 гривен, надбавка за работу, которая предусматривает доступ к гостайне - 18 589 гривен, средняя зарплата за дни в командировке - 12 989 гривен, индексация заработной платы - 137, зарплата за время отпуска - 15 415 гривен, премий на 181 746 гривен, материальная помощь в размере 51 539 гривен.

С 1 января по 31 августа 2019 года Бонь получил: оклад - 90 167 гривен, надбавка за выслугу лет - 9 838 гривен, за интенсивность труда - 90 167 гривен, гостайна - 13 525 гривен, за дни в командировке - 6 757 гривен, индексация - 86 гривен, зарплата за время отпуска - 68 312 гривен, матпомощь - 34 845 гривен.

В общей сложности на двоих их доход составил 1 миллион 411 тысяч гривен.

По информации «Преступности.НЕТ», примерно такие же зарплаты и премии получали и другие заместители губернатора.

Ранее сообщалось, что глава Офиса Президента Богдан согласовал увольнение Валентина Гайдаржи и Александра Кушнира. А Вячеслав Бонь уже уволен распоряжением нового главы ОГА Александра Стадника. Савченко.

Напомним, 26 сентября новый глава ОГА Александр Стадник в комментарии журналистам заявил, что на должность заместителей у него уже есть два кандидата. В частности, на должность заместителя, курирующего направления финансов, которое курировал Александр Кушнир, есть кандидат – выходец из Николаева, который «вам понравится». При чем фамилию кандидата Стадник назвать отказался.

Позже стало известно, что на пост заместителя главы Николаевской областной государственной администрации (именно на финансовое направление, - ред.) претендует чиновница николаевской мэрии Татьяна Стахевич, фигурировавшая в коррупционном деле.

Спустя несколько дней после появления информации о вопросах правоохранителей к претенденту на должность вице-губернатора, глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что Татьяна Стахевич его устраивает.

На данный момент кандидатура нового заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Татьяны Стахевич проходит согласование в Офисе Президента и процедуры спецпроверок, предусмотренные действующим законодательством. Несмотря на это, будущую чиновницу уже довольно часто можно наблюдать в здании Николаевской ОГА. Более того, собеседники «Преступности.НЕТ» из Николаевской ОГА утверждают, что она «активно входит в курс дела, проводя собеседования с руководителями профильных департаментов и управлений». Вместе с тем, в каком статусе она это делает, источник издания указать затруднился.