Снижение транзита российского газа может стоить Украине почти 1% ВВП, - Нацбанк

Национальный банк Украины опубликовал предположения относительно того, как отразится снижение транзита российского газа по территории Украины в 2020-2021 годах.

Об этом говорится в инфляционном отчете за октябрь 2019 года, опубликованном на сайте НБУ.

Россия активно вводит в эксплуатацию обходные газопроводы, которые по суммарной мощности способны полностью заменить украинскую ГТС в ближайшие годы. В конце 2019 года заканчивается действие десятилетнего соглашения между Украиной и РФ о транзите газа. Переговоры о новом контракте продолжаются и определенности ни по срокам, ни объемам транзита на сегодня нет. Благодаря транзиту газа Украина получает около 3 миллиардов долларов США в год. Его прекращение не только приведет к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом.

Согласно предположениям НБУ, объем транзита может сократиться с около 90 млрд куб. м в 2019 году до 50 млрд куб. м в 2020 году и до 30 млрд куб. м с 2021 года. Прямые потери экономики, если сравнить с объемами транзита на уровне 2019 года, составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году и в дальнейшем. Однако рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как большие, так и меньшие объемы транзита.

По данным сайта «Дело», номинальный ВВП Украины в 2018 году составил 3 триллионов 558,7 миллиарда гривен, а в расчете на одного человека – 84,19 тысячи гривен.

Напомним, что ранее Дания разрешила России проложить «Северный поток-2» в своих территориальных водах, что было последним препятствием для строительства газопровода.