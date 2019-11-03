Среди николаевских нардепов наименьшую зарплату за октябрь получил глава фракции «СН» Арахамия

Николаевские народные депутаты за октябрь получили от 36 тысяч до 41 тысячи гривен заработной платы.

Об этом свидетельствует ответ аппарата Верховной Рады на информационный запрос LIGA.net.

За октябрь текущего года нардепы от «Слуги народа», которые представляют в парламенте Николаевскую область, получили следующие суммы денежных средств:

Ирина Аллахвердиева –39 тысяч 572 гривны; Давид Арахамия – 36 тысяч 674 гривны; Александр Гайду – 42 тысячи 539 гривен; Максим Дырдин – 41 тысяча 301 гривна; Игорь Копытин – 39 тысяч 800 гривен; Игорь Негулевский – 39 тысяч 572 гривны; Александр Пасечный – 38 тысяч 420 гривен; Артем Черноморов – 39 тысяч 572 гривны.

Таким образом, наименьшую заработную плату за прошедший месяц получил глава фракции в парламенте Давид Арахамия, а наибольшую - Александр Гайду, который прошел от 128-го округа.

Больше всех за предыдущий месяц получил первый вице-спикер Руслан Стефанчук – 54 тысячи 100 гривен. Председатель Рады Дмитрий Разумков заработал 44 тысячи 600 гривен, а вице-спикер Елена Кондратюк – 45 тысяч 400 гривен.

Напомним, что ранее депутаты Верховной Рады девятого созыва получили свою первую полноценную зарплату.