Украина подала новый иск против «Газпрома» на 12 миллиардов долларов

«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома» по транзиту газа на сумму 12 млрд долларов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Решение по этому делу ожидаемо будет принято в 2021 году.

«Напомню, что это «Газпром» «напал» на «Нафтогаз», и поэтому мы защищаемся – еще 18 апреля 2018 года «Газпром» обратился в Стокгольський арбитраж с требованием о начале арбитража. «Газпром», по сути, хочет пересмотреть решение предыдущего Стокгольмского арбитража по транзитному контракту... Речь идет о контрактном обязательстве «Газпрома» подавать для транзита не менее 110 млрд куб в год. Финансовый эффект – примерно 6 млрд долларов», – написал Витренко.

По его словам, сейчас наступила очередь НАК подать «Заявление о защите и встречных исковых требованиях».

«Количество страниц только основного текста нашего заявления превышает 500. К нему прилагаются 3 отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений. Работали активно над этими документами мы около трех месяцев», — отметил исполнительный директор компании.

Вторник напомнил, что «Газпром» еще должен НАК 3 млрд долларов.

«Мы рассчитываем, что мы спишем этот долг в 2020 году. А в 2021 мы рассчитываем на принятие решения по новому арбтиражe», – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь «Газпром» подтвердил, что должен выплатить НАК «Нафтогаз Украина» $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, «Газпром» отказался начать в марте газ поставки газа для НАК «Нафтогаз Украины» и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время «Укртрансгаз» заявил, что «Газпром» с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа «Газпрома» в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.

Также напомним, что в июне 2018 года в апелляционном шведском суде удовлетворили ходатайство российского «Газпрома» о приостановлении решения Стокгольмского арбитража по спору компании с украинским «Нафтогазом».