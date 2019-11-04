За семь месяцев стоимость газа для населения снизилась на 35%, – Герус

За последние семь месяцев стоимость газа для населения снизилась на 35%.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Президента в Кабинете министров, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

«Цена на газ для населения в октябре снизилась почти на 5%. Это будет в отражено в платежках, которые украинцы получат за прошлый месяц. За последние 7 месяцев снижение цены на газ для населения составило почти 35%», – написал он.

Напомним, что ранее НАК «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей за возложение специальных обязанностей на июнь, она составила 5553,89 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).