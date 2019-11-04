Горсовет Нового Буга без торгов заказал у фирмы нардепа от «Слуги народа» Негулевского ремонт трех улиц на сумму в ₴2,2 миллиона

За 2019 год предприятие ООО «София-Гранит» заключила три договора на ремонт дорог в Новом Буге общей стоимостью 2,2 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные сайта Clarity Project.

Первый договор был подписан 26 сентября. «София-гранит» за 1 миллион 352 тысячи, 637 гривен должна была отремонтировать дорогу по улице Софиевка. Второй договор датирован 24 октября – 504 тысячи 656 гривен за ремонт улицы Ивана Огиенко. Третий договор на ремонт улицы Харчука за 369 тысяч гривен был заключен 30 октября.

Стоит отметить, что основателем и конечным бенефициаром фирмы ООО «София-гранит» является народный депутат Игорь Негулевский. До 19 августа он являлся руководителем фирмы, однако после начала деятельности в Парламенте назначил руководителем Николая Соснова.

Примечательно, что ранее что Игорь Негулевский раскритиковал управление инфраструктуры ОГА за плохо сделанную дорогу в Баштанке, показав на видео, как она разваливается. В ответ на это на странице Facebook управление был опубликован договор о ремонте этой дороги в Баштанке между заказчиком и фирмой ООО "София-гранит", директором которой числился Игорь Негулевский.

Напомним, ранее Игорь Негулевский заявил, что на ремонт дорог государственного значения в Николаевской области в проекте Государственного бюджета на 2020 год предусмотрено более пяти миллиардов гривен.