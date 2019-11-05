Новый глава Нацкомисии по тарифам анонсировал выравнивание цен на электроэнергию для населения и предпринимателей

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк считает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова».

- У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование и можно доказать это на простом примере. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность — и это цепная реакция, — сказал Тарасюк.

Глава НКРЭКУ считает существование разного тарифа на электроэнергию для населения и для бизнеса "раковой опухолью для украинской экономики".

- Другого пути, чем выровнять цены для населения и для промышленности в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе не существует, — считает Тарасюк.

Отметим, Тарасюк был избран новым главой НКРЭКУ 4 ноября.

Напомним, ранее Гончарук заявлял, что правительство не планирует в ближайшее время повышать тарифы.