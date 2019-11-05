«Вместо участия в тендерах, раздал технику конкурентам», - депутат Олабин о директоре «Николаевского облавтодора» Харлане

Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин уличил директора ДП «Николаевский облавтодор» Дениса Харлана в том, что он отдает технику фирмам, которые позже участвуют в торгах на эксплуатацию дорог.
Об этом он написал у себя на странице в Facebook.
Олабин опубликовал договор, подписанный директором николаевского облавтодора Харлана с фирмой ООО «Патчер», где перечислена техническая база облавтодора.
«Вместо того, чтобы самому участвовать в тендерах, развивать своё ГОСУДАРСТВЕННОЕ предприятие, раздал технику частным структурам, которые создают конкуренцию его же предприятию. БРЕД! ПРОСТО БРЕД!» – возмутился Олабин.
В договоре идет речь о намерении ООО «Патчер» в случае необходимости эксплуатировать техническую базу облавтодора. Учитывая тот факт, что техника сдается и оплачивается по часам, договор заключен на 900 тысяч гривен, что означает, что по окончанию этих средств договор завершится. Всего облавтодор перечислил 90 единиц техники, которая находится у него на балансе и которую он, в случае необходимости, готов предоставить частной фирме.
Депутат Олабин подчеркивает, что таким образом Харлан может довести предприятие до банкротства.
«Cчитаю, что виновные в доведении до фактического банкротства ГОСУДАРСТВЕННОГО предприятия Николаесвкий облавтодор должны понести соответствующее наказание!» – добавил Вадим Олабин.
Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь заявил, что обратится в правоохранительные органы из-за действий директора «Николаевского облавтодора» Дениса Харлана. Депутат обвинил его в том, что Харлан сдает технику в аренду фирме ООО "Мостдорбуд".
Ранее сообщалось, что руководство дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» предлагает сотрудникам районных филиалов уволиться, якобы в рамках остановки реорганизации.
Также напомним, ранее депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин пытался выгнать с заседания областной комиссии директора дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» Дениса Харлана. После этого Денис Харлан не пришел на депутатскую комиссию по вопросам инфраструктуры из-за страха за собственную безопасность.
Напомним, в 2016 году управление защиты экономики при Главном управлении Национальной полиции Украины в Николаевской области открыло уголовное производство по факту вымогательства взятки директором ГП «Николаевский облавтодор» Вячеславом Шуличенко.
Также напомним, что задолженность по зарплате работникам ГП «Николаевский облавтодор» составляла 9 миллионов гривен. Кроме того, ведомство не заплатило налогов на 8 миллионов. На момент начала 2019 года сотрудникам облавтодоров Николаевской области выплатили задолженность по зарплате в сумме семи миллионов из десяти. Остальные три обещали выплатить до конца февраля.
В свою очередь, исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко заявил, что «Облавтодоры» нужны только для уборки снега.
В июле 2018 года после назначения экс-руководителя Службы автодорог Днепровской области и ранее судимого Николая Родионова на пост начальника ГП "Николаевский облавтодор", у ведомства снова новый руководитель – экс-начальник Терновского ДЭУ (Дорожно-эксплуатационного участка) Александр Шевченко.
5 сентября 2019 года стало известно, что дочернее предприятие «Николаевский облавтодор» возглавил Денис Харлан, до этого работавший начальником в районных филиалах, которые на данный момент ликвидированы.