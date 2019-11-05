«Вместо участия в тендерах, раздал технику конкурентам», - депутат Олабин о директоре «Николаевского облавтодора» Харлане

Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин уличил директора ДП «Николаевский облавтодор» Дениса Харлана в том, что он отдает технику фирмам, которые позже участвуют в торгах на эксплуатацию дорог.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Олабин опубликовал договор, подписанный директором николаевского облавтодора Харлана с фирмой ООО «Патчер», где перечислена техническая база облавтодора.

«Вместо того, чтобы самому участвовать в тендерах, развивать своё ГОСУДАРСТВЕННОЕ предприятие, раздал технику частным структурам, которые создают конкуренцию его же предприятию. БРЕД! ПРОСТО БРЕД!» – возмутился Олабин.

В договоре идет речь о намерении ООО «Патчер» в случае необходимости эксплуатировать техническую базу облавтодора. Учитывая тот факт, что техника сдается и оплачивается по часам, договор заключен на 900 тысяч гривен, что означает, что по окончанию этих средств договор завершится. Всего облавтодор перечислил 90 единиц техники, которая находится у него на балансе и которую он, в случае необходимости, готов предоставить частной фирме.

Депутат Олабин подчеркивает, что таким образом Харлан может довести предприятие до банкротства.

«Cчитаю, что виновные в доведении до фактического банкротства ГОСУДАРСТВЕННОГО предприятия Николаесвкий облавтодор должны понести соответствующее наказание!» – добавил Вадим Олабин.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь заявил, что обратится в правоохранительные органы из-за действий директора «Николаевского облавтодора» Дениса Харлана. Депутат обвинил его в том, что Харлан сдает технику в аренду фирме ООО "Мостдорбуд".