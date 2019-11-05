Президент Украины поручил до конца года начать подготовку к масштабной приватизации и введению рынка земли

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца текущего года начать подготовку к масштабной приватизации и введению рынка земли.

Об этом он заявил во время встречи с правительством и руководством Верховной Рады, сообщили в пресс-службе Президента.

Минэкономики поручили начать подготовку к масштабной приватизации, в частности до 31 декабря передать в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию 500 государственных предприятий. Кроме того, министерство должно до конца 2019 года продать на электронных аукционах более 40 имущественных комплексов объектов малой приватизации и пакетов акций.

- Также определить топ-5 приоритетных объектов для подготовки к большой приватизации, - отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, Минэкономики до 31 декабря должно подготовиться к введению рынка земли.

- Создать электронный реестр инженеров-землеустроителей и предоставить им право государственной регистрации этой земли. Обнародовать 100% решений о предоставлении разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы и нормативно закрепить ведение документации по землеустройству исключительно в электронной форме, - подчеркнул Президент.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине на протяжении пяти лет планируют закрыть более тысячи убыточных госкомпаний.