Денис Харлан и невидимый тендер: как в торгах участвуют «частники», а работы делает облавтодор

На просторах СНГ практически каждый скажет вам, что такое «областные автодорожные службы», иными словами – «обл-райавтодоры». В советское время, когда о таких понятиях как торги и тендеры, говорилось лишь в контексте «загнивающего запада», облавтодорам, которые находились в каждой области, каждой республики необъятного Союза, давали четкую задачу – вы должны залатать ямки на 20 километрах дороги от пункта А до пункта Б или построить дорогу из села С в село Д. Вот вам деньги на это и выполняйте поставленный план. Начальники получали от местных властей «заказ», оплата за работу шла на зарплаты бухгалтерам, инженерам и простым рабочим, содержание большого количества техники и асфальтных заводов, покупку топлива и так далее. Сегодня же, в современной Украине фактически каждый человек, считающий себя специалистом в дорожной сфере, говорит о том, что такие устаревшие структуры, как облавтодор, нужно ликвидировать. Почему? Потому что практически все начальники любого облавтодора, ну на Николаевщине так точно, на всех уровнях кричат – мы не можем участвовать в тендерах на ремонт и эксплуатацию дорог, потому что у нас нет техники, мы неконкурентны... А из-за того, что мы не выигрываем торги, мы не получаем деньги, обрастаем долгами по зарплатам нашим рабочим, бедствуем и едва сводим концы с концами. В большинстве своем, все тендеры на ремонт и содержание дорог выигрывает какая-нибудь частная фирма, а облавтодор, в лучшем случае, заходит на субподряд или вовсе остается «не при делах».

Денис Харлан Одним из ярких примеров такого положения дел является ситуация с дочерним предприятием «Николаевский облавтодор» и его нынешним директором Денисом Харланом, который уже успел прославиться воплями на каждом углу о том, что «всепропало».

Депутатам николаевского областного совета он не понравился сразу же – на комиссиях его голос, во время рассказов о состоянии дел в вверенном ему филиале дорожной службы, колебался в пределах одной уж очень звонкой ноты, руки его жестикулировали в воздухе так, что задевали близсидящих, а сама речь была полна отчаянья. Когда в итоге депутат облсовета Александр Бондарь заявил, что Харлан сдает технику в аренду частной фирме «Містдорбуд», а потом эта фирма участвует в торгах, в которых и облавтодор мог бы поучаствовать и сам, Харлана понесло:

— Вы уничтожили облавтодор, забрали деньги! Я пытаюсь как-то выжить, даю технику на услуги! (…) Взяли технику, провели работы, заплатили деньги за услуги. О чем вообще разговор?! - возмутился Денис Харлан на одной из комиссий, после того, как Бондарь заявил, что подает на него заявление в полицию.

Пока Харлан захлебывался в собственных слезах и жалобах, Бондарь передал депутатам и прессе договор фирмы ООО «Містдорбуд» с облавтодором о намерении в случае необходимости купить у облавтодора услуги. Основная услуга – возможность выполнения необходимых частнику работ на технике этого самого облавтодора за рулем которой будут находится специалисты… того же облавтодора.

Договор заключили на 800 тысяч гривен – это сумма, за которую у предприятия Харлана почасово возможно будут брать в аренду тракторы, грузовики, асфальтоукладочные катки и автогрейдеры с водителями.

Сегодня, 5 ноября, такой же договор только уже с другой частной фирмой - «Патчер» опубликовал у себя на странице в Facebook коллега депутата Бондаря по областному совету Вадим Олабин. Единственное отличие – «Патчер» поставил планку в 900 тысяч гривен, потому что в перечне техники, которую смогут привлекать в случае необходимости, ее на несколько единиц больше. А в остальном все одинаково, даже дата та же – 19 августа 2019 года.

И вроде бы все законно – фирмы заявляют, что в будущем намереваются воспользоваться услугами облавтодора, за что заплатят оговоренную сумму. То есть, Денис Харлан, срываясь на крик во время комиссии с фразами: «Я пытаюсь как-то выжить!», говорит о своей идее – он якобы просто хочет заработать денег для облавтодора, и именно ради этого он и заключает договоры с частными фирмами на оказание услуг и на предоставление своей техники. И считает он эту идею единственной, имеющей право на жизнь. А теперь самое интересное:

На сайте электронных закупок «Prozorro» я нашла как минимум один тендер на 3,6 миллиона гривен на эксплуатационное содержание дорог, в котором участвуют ровно две фирмы – ООО «Містдорбуд» и ООО «Патчер».

Этот тендер был проведен уже после того, как были подписаны вышеупомянутые договора – 24 сентября.

Заказчиком в тендере выступила Служба автодорог в Николаевской области, а обе фирмы в документе с красноречивым названием «Довідка про наявність обладнання і матеріально-технічної бази» заявляют фактически одну и ту же технику. Да, ту самую технику, которую Харлан готов любезно предоставить, о чем сообщается в двух договорах от 19 августа. У «Патчера» 62 единицы техники и все тракторы, грузовики, катки и веялки им предоставляет облавтодор. У «Містдорбуд» чуть больше - 72 единицы, из них, для хотя бы какого-нибудь отличия от «Патчера», добавили около 20 единиц, позаимствованной у другой частной фирмы.

справка о технике фирмы "Містдорбуд"

справка о технике фирмы "Патчер"

При этом, к примеру заявленному самосвалу DAF есть эквивалент и среди техники облавтодора. Я не специалист в этом вопросе, но что-то подсказывает мне, что «Містдорбуд» не зря «добавил» к списку техники облавтодора пару десятков грузовиков от другой фирмы – для явного превосходства над так называемым конкурентом.

В итоге что? Правильно, фирма с «заморскими самосвалами» и подавляющим количеством техники облавтодора «Містдорбуд» побеждает с разницей в цене на смешные 19 тысяч гривен.

То есть, какая вырисовывается картинка? Не очень красивая, кстати - получается, что директор облавтодора Денис Харлан, говоря о патовом положении предприятия, о долгах, о недостатке подрядов, заявляет о намерении предоставить услуги двум частным фирмам, которые между собой разыгрывают тендер и выигрывают его ТОЛЬКО ПОТОМУ что имеют у себя в справках список техники облавтодора. Иными словами, тендер выигрывает фирма без собственной техники, а «Николаевский облавтодор» даже не подается на торги, спокойно отдавая фирме-победителю все что ей нужно для победы. У вас еще не закружилась голова?

Судя по договорам о намерениях между частными фирмами без собственной техники и директором николаевского облавтодора Харланом, работы будет выполнять тоже облавтодор, а именно его сотрудники. А все из-за маленькой и неприметной строчки в графе обязанностей сторон договора: «Выполнить работы в полном объеме, согласно заявке». Логично предположить, что за руль трактора облавтодора сядет работник облавтодора, а не «Патчера».

Выходит что? Облавтодор не участвует в тендере на 3,6 миллионов, зато фактически выполняет всю работу, предусмотренную этим тендером. При чем, выполнил бы он ее при любом раскладе, а точнее при любом победителе, поскольку договоры о намерении предоставить услуги заключил с обеими фирмами, которые «честно боролись» друг с другом на торгах.

В связи с этим у меня возникает вопрос к Денису Харлану. Имея по сути все для победы в этих торгах (и, заметьте, это только один тендер, а подобная ситуация может быть в принципе применимой для каждых подобных торгов), почему вы не принимаете в них участие? Почему, вместо этого на торги идут, давайте говорить честно, фирмы-прокладки, которые не имеют ни одной единицы собственной техники, уставной капитал в размере 100 тысяч (фирма «Патчер») и 10 месяцев от даты создания?

данные сайта "ОpenDataBot"

Вы могли бы выиграть работы на 3,6 миллионов гривен, а вместо этого довольствуетесь договором на 900 тысяч? Только не нужно рассказывать, что у них есть в наличии техника, которой у вас нет. С таким же успехом и облавтодор мог бы арендовать три грузовика DAF и два прицепа. А если нет, то что вы делаете на этой должности?

Смешно то, что работяга Денис Харлан несколько дней назад написал заявление об увольнении, а 4 ноября отозвал его, указав в причинах одно – облавтодору без начальства будет очень тяжко в осенне-зимний период.

Повторюсь, я не претендую на звание специалиста в дорожной сфере, но что-то подсказывает мне, что если работа, по мнению Харлана, заключается в проставлении своей витиеватой подписи под договором с частными фирмами о «предоставлении услуг», то с этим может справиться каждый. Правда, я не совсем уверенна, что такое реформаторство оценят правоохранители, так же, как и выяснят, кто же является «конечным бенефициаром» такой вот нехитрой схемы. Но Николаевщине не привыкать к регулярной смене начальников облавтодора, так ведь?