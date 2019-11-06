Две частные фирмы благодаря технике «Николаевского облавтодора» разыграли между собой тендер на 3,6 миллиона по содержанию дорог

Тендер на эксплуатацию дорог разыграли между собой две частные фирмы, при этом в справках о наличии техники у обеих предприятий значилась техника ДП «Николаевский облавтодор».

Об этом сообщила корреспондент «Преступности.НЕТ» Юлия Акимова в своем блоге.

Сообщается, что 24 сентября на сайте электронных закупок Prozorro состоялись торги между двумя фирмами – ООО «Містдорбуд» и ООО «Патчер». Тендер объявила Служба автодорог Николаевской области на эксплуатацию дорог на 3,6 миллиона гривен. При этом в технической документации обе фирмы опубликовали справки со списком техники облавтодора. Кроме того, к документации прикреплены договоры облавтодора с каждой фирмой по отдельности. В договоре значится, что в случае необходимости облавтодор окажет услуги фирме с предоставлением своей техники и рабочих.

«Выходит что? Облавтодор не участвует в тендере на 3,6 миллионов, зато фактически выполняет всю работу, предусмотренную этим тендером. При чем, выполнил бы он ее при любом раскладе, а точнее при любом победителе, поскольку договоры о намерении предоставить услуги заключил с обеими фирмами, которые «честно боролись» друг с другом на торгах», - сообщается в блоге.

Также сообщается, что фирма «Патчер» была создана менее года назад, а фирме «Містдорбуд» - 1 год и 11 месяцев.

Напомним, депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь заявил, что обратится в правоохранительные органы из-за действий директора «Николаевского облавтодора» Дениса Харлана. Депутат обвинил его в том, что Харлан сдает технику в аренду фирме ООО "Мостдорбуд".

Ранее сообщалось, что руководство дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» предлагает сотрудникам районных филиалов уволиться, якобы в рамках остановки реорганизации.

Также напомним, ранее депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин пытался выгнать с заседания областной комиссии директора дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» Дениса Харлана. После этого Денис Харлан не пришел на депутатскую комиссию по вопросам инфраструктуры из-за страха за собственную безопасность.

Как известно, что задолженность по зарплате работникам ГП «Николаевский облавтодор» составляла 9 миллионов гривен. Кроме того, ведомство не заплатило налогов на 8 миллионов. На момент начала 2019 года сотрудникам облавтодоров Николаевской области выплатили задолженность по зарплате в сумме семи миллионов из десяти. Остальные три обещали выплатить до конца февраля.

В свою очередь, исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко заявил, что облавтодоры нужны только для уборки снега.

В июле 2018 года после назначения экс-руководителя Службы автодорог Днепровской области и ранее судимого Николая Родионова на пост начальника ГП "Николаевский облавтодор", у ведомства снова новый руководитель – экс-начальник Терновского ДЭУ (Дорожно-эксплуатационного участка) Александр Шевченко.

5 сентября 2019 года стало известно, что дочернее предприятие «Николаевский облавтодор» возглавил Денис Харлан, до этого работавший начальником в районных филиалах, которые на данный момент ликвидированы.

11 сентября в Одессе детективы НАБУ задержали и.о. главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Общая сумма взятки – 2,5 миллиона гривен взятки. Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией, а также подчеркивал, что не раз публично вступал в конфликт с предприятием «Полтавабудцентр», которое и стало заявителем в деле.

В итоге суд отправил Максименко под арест с возможностью выйти из СИЗО под залог в размере около двух миллионов. Позже стало известно, что за экс-руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, подозреваемого в вымогательстве крупной взятки от руководства фирмы-подрядчика «Полтавабудцентр», внесли залог.