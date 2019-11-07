Жители Николаевщины стали жертвами мошенников, перечислив им на карты предоплату за товар

Трое жителей Николаевской области стали жертвами мошенников, перечислив им на счета предоплату за товар.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В среду, 6 ноября, в Ингульский отдел полиции обратился 32-летний местный житель и сообщил, что стал жертвой мошенников. По словам мужчины, через интернет он хотел купить автомобиль Hyundai Accent и перевел в качестве задатка почти 84 тысячи гривен на карточный счет «продавца». После чего мобильная связь с ним сразу же пропала.

По схожей схеме мошенники обманули и 42-летнего жителя Корабельного района. Пострадавший на одном из сайтов нашел трактор по выгодной цене, однако после того, как перечислил 27 тысяч гривен, продавец выключил телефон и на связь больше не вышел.

Стал жертвой мошеннических действий и житель Доманевского района, который через интернет покупал автомобиль ВАЗ-21013 за 12 тысяч гривен.

По указанным фактам следственные отделения подразделений полиции начали уголовные производства по признакам части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»), санкция которой предусматривает наложение штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что на жительницу Николаевщины аферисты оформили два онлайн-кредита.