Военная прокуратура заявила, что фермеры законно используют треть полигона «Широкий лан», но все равно завела дело

Пять субъектов хозяйствования законно пользуются 10 тысячами гектаров военного полигона «Широкий Лан». Вместе с тем военная прокуратура открыла уголовное производство, чтобы разобраться, не было ли самозахвата земель.

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Напомним, что ранее журналист Юрий Бутусов со ссылкой на министра экономики Тимофея Милованова заявил, что треть территории полигона «Широкий Лан» нелегально используют фермеры и выращивают на ней урожай.

В военной прокуратуре отметили, что правом постоянного пользования землей Широколановского учебного центра (воинская часть А1890) площадью 29 тысяч 319,3 гектара владеет Квартирно-эксплуатационный отдел Николаева.

В течение 2015-2016 годов военная прокуратура в хозяйственный суд предъявила 16 исков о признании недействительными незаконных договоров о совместной обработке земельных участков военного полигона площадью 17,6 тысячи гектара, заключенных неуполномоченной на это воинской частью А1890 с 12 субъектами предпринимательской деятельности. Сейчас все иски судом рассмотрены и удовлетворены.

В 2016 году между Квартирно-эксплуатационным отделом и 5 субъектами хозяйствования заключены договоры о совместной обработке земель полигона общей площадью 10 тысяч гектаров, которые действуют до сих пор. Форма и содержание указанных договоров согласованы Министерством обороны Украины.

За 2016-2018 годы на выполнение условий договоров в государственный бюджет Украины поступило 43,3 миллиона гривен. В течение текущего периода 2019 года – 15,9 миллиона гривен.