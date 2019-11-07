Премьер-министр заявил, что нашли 1,2 миллиарда для моста в Запорожье, который никак не могут достроить

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что есть 1,2 миллиарда гривен на старт работ по мосту в Запорожье, который начали строить 15 лет назад.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня я был на запорожском мосту. Символ коррупции и невыполненных обещаний чиновников. Мост начали строить в 2004 году! И не построили. Это какой-то трэш! Я уже не говорю, что за это время стоимость проекта выросла с 5 до 16,2 миллиарда гривен… Мы нашли 30 миллионов на проектную документацию, откорректировали проект, прошли экспертизу. У нас уже есть 1,2 миллиарда гривен для начала работ. Сейчас активно готовим тендерную документацию. Все говорят, что одну сторону будут делать 2-3 года. Мы уверены – сделаем за 1-1,5 года. А весь мост построим за 2-3 года. Качество работ и сроки будут контролироваться жестко. Этот объект под моим личным руководством!» - заявил Гончарук.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владсилав Криклий предложил Николаеву взять кредит на миллиард гривен и отремонтировать Варваровский мост. Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что Варваровский мост не может быть проблемой исключительно Николаева, а также считает нецелесообразным, чтобы город брал на его ремонт кредит.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский пообещал обратиться к премьер-министру Алексею Гончаруку и министру инфраструктуры Владиславу Криклию насчет ремонта Варваровского моста.