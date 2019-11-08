Австрийским инвесторам, которые хотят построить завод в Виннице, надо заплатить 1,6 миллионов евро за подключение к электроэнергии

Производителю спортивных товаров Head, который хочет построить в Виннице большой завод по производству снаряжения для зимних видов спорта, нужно заплатить 1,6 миллионов евро за подключение к электросетям.

Об этом сообщил в Facebook владелец UBC Group Игорь Гуменный, передает Mind.

«UBC Group ведет совместный проект Head. Когда они подписывали меморандум, еще с «предварительной» властью им задекларировали стоимость подключения-300 гр за кВт. Сейчас объявили - 3972 грн за кВт. Им нужно минимум 10 мВт. Это около € 1,6 миллионов! Это нужно заплатить, чтобы тебя подключили и ты потом покупал электроэнергию», - написал он.

По словам Гуменного, австрийцы, услышав эту цифру, очень удивились и спросили «Это за что?». После этого они «вручную пересчитывали стоимость кВт, перемножали на мегаватт, переспрашивали ли здесь ошибки».

«Если бы им объявили цену при подписании меморандума или к покупке земли, их бы здесь не было», - подчеркнул он.

При этом, как сообщает Гуменный, стоимость киловатта дороже, чем в странах Европы.

«Но это еще не все: подключение -«голое». В Виннице стоимость за 1 кВт 3970 гривен - 140 евро (в других областях стоимость 1 кВт выше в разы, Полтава - 8000 гривен). Затем, оказывается, что лимитов в этом месте нет, нужно тянуть и включают коэффициент 1,25. Стоимость самого кВт в Виннице 3,35грн - 0,12 евро. Уже дороже, чем в Латвии. Стоимость кВт в Риге 0,112 евро. Только возможность покупать, еще не строить и согласовывать проект. Для понимания в экономических зонах Восточной Европы, России, Казахстана, Беларуси подключения к электросетям или ноль или в 2-3 раза дешевле », - пишет Гуменный.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины планирует привлечь $18-20 миллионов инвестиций за счет концессии вокзалов Днепра, Харькова, Николаева, Хмельницкого и Чопа.