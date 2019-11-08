В Николаеве за миллион долларов планируют реконструировать музыкальную школу №5, хотя проект еще в разработке

Управление капитального строительства Николаевского горсовета планирует потратить 24,8 миллиона гривен на реконструкцию детской музыкальной школы №5 по улице Дачная, 50.

Об этом стало известно в пятницу, 8 ноября, в ходе заседания исполкома Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, начальник УКСа Григорий Патока просил увеличить расходы на 500 тысяч гривен по объекту реконструкция здания детской музыкальной школы №5, чтобы завершить строительно-монтажные работы. Предположительная стоимость всего объекта 24 миллиона 817 тысяч 218 гривен.

Секретарь горсовета Татьяна Казакова поинтересовалась, готов ли уже проект реконструкции, на что чиновник сообщил, что он находиться на этапе разработки. В связи с этим, Казакова уточнила, почему в проекте решения указана конкретная сумма, хотя проекта еще нет и он не прошел экспертизу.