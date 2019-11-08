Сенкевич заявил, что Кабмин заблокировал субвенции из Госбюджета на 35 миллионов – работы по прокладке дюкера остановлены

Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в казначействе заблокировали средства субвенции из Государственного бюджета, из-за чего остановлены работы по прокладке дюкера в Варваровке.

Блокировку субвенции он прокомментировал в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам Сенкевича, на сегодняшний день в ходе работ по установке дюкера в микрорайоне Варваровка, из семи с половиной километров проложено пять с половиной, однако финансирование на продолжение работ не поступает.

— Субвенции из государственного бюджета действительно сегодня заблокированы на уровне казначейства. Например, сегодня мы работаем по дюкеру варваровскому и из семи с половиной километров необходимого трубопровода, который должен быть уложен в микрорайоне Варваровка, сегодня уложено пять с половиной. А получено денег из Государственного бюджета ноль, - сказал Сенкевич.

Сенкевич отметил, что центральная власть передает на места обязанности, связанные с финансированием, но не передает само финансирование. По словам мэра, можно опасаться того, что в будущем местного бюджета будет хватать исключительно на зарплаты.

— Так сегодня случилось и с акцизом на топливо, но при этом нам кидают расходы на преподавателей. Фактически эти деньги мы можем взять только из бюджета развития. И вот эти «накидки», за что нужно заплатить, они объединяются вместе с тем, откуда у нас забирают деньги. Это вызывает не то, что опасения, а крик души, то есть, нужно будет просто выйти и сказать: «Все, спасибо, до свидания». Городская власть превратится в предприятие по раздаче зарплаты, не будет ничего ремонтироваться, просто будем всем раздавать зарплаты, - сказал городской голова.

При этом, в интервью изданию «Преступности.НЕТ» мэр отметил, что работы по прокладке дюкера приостановлены из-за недостатка финансирования. Всего в казначействе заблокировали 35 миллионов гривен субвенции.

— Да, фактически они останавливаются сейчас. Они говорят, что хотят понимать, что получат какие-то деньги. То есть 20 миллионов гривен государственной субвенции сегодня задержаны, потому как Офис Президента написал письмо, что в соцэконом развитии есть какая-то коррупционная составляющая. Причем, «ВиК Технологии» работают без аванса, работают конкретно, делают проколы, копают, укладывают трубы, все закупили, это же сумасшедшие деньги, - рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, ранее мэр Николаева заявил, что Николаев получил из государственного бюджета Украины 35 миллионов гривен на реализацию трех важных инфраструктурных проектов.