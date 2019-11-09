Глава службы занятости Николаевщины Оборонько записал очередной клип, где декламирует стих

Директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько снял еще один видеоклип, в котором демонстрирует свою романтическую натуру и вовлеченность поэзией.

Этот ролик Дмитрий Оборонько опубликовал в своем профиле на Facebook.

Директор Николаевского областного центра занятости декламирует стих Романа Чеблатова «Научи меня жить». Клип снимался на территории специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва N2.

Пользователи Facebook отмечают, что старое помещение школы и философский стих создают особый антураж и демонстрируют своеобразный образ Дмитрия Оборонько, который отличает его среди николаевских чиновников, а такое увлечение характеризует его достаточно романтичным и глубоким.

Напомним, что ранее Дмитрий Оборонько ￼ранее отснял уже несколько клипов с собой в главной роли. В одном из них чиновник зачитал стихотворение Роберта Рождественского «Знаешь, я хочу, чтобы каждое слово...».