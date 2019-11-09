Департамент ЖКХ отдаст 3 миллиона гривен «Николаевской ритуальной службе» за уход за кладбищами

Коммунальное предприятие «Николаевская ритуальная служба» получит 3 миллиона гривен за уход за кладбищами.

Об этом свидетельствуют данные публичного сайта закупок Prozorro.

Департамент ЖКХ объявил тендер на сумму в 3 миллиона 600 тысяч гривен. Свои предложения подали два предприятия: КП «Николаевская ритуальная служба» предложив за свои услуги 3 миллиона 550 тысяч гривен, позже снизив цену до 3 миллионов 116 тысяч 185 гривен. Вторая фирма ООО «Техно-Дом Групп» предложила за свои работы 3 миллиона 590 тысяч гривен. В итоге победителем признали коммунальное предприятие.

Согласно технической документации ухаживать подрядчик должен за Центральным городским кладбищем, новым кладбищем в Корабельном районе и новым кладбищем в микрорайоне Матвеевка, а именно подметать территорию, вывозить мусор, очищать территорию от снега и посыпать дорожки с песком.

Предоставлять услуги предприятие будет до 1 марта 2020 года.

Изначально договор был подписан на 3 миллиона 116 тысяч 185 гривен, но позе с подрядчиком заключили допсоглашение, в котором уменьшили стоимость услуги на 55 тысяч 608 гривен и распределили финансирование по этапам: в 2019 году подрядчику должны были заплатить 1 миллион 425 тысяч 645 гривен, а в 2020 году 1 миллион 634 тысячи 931 гривну. Однако потом заключили еще одно допсоглашение изменив план финансирования: теперь в 2019 году КП получит всего 363 тысячи 389 гривен, а в 2020 году оставшуюся сумму - 2,6 миллионов.