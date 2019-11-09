Департамент ЖКХ отдаст 3 миллиона гривен «Николаевской ритуальной службе» за уход за кладбищами

Коммунальное предприятие «Николаевская ритуальная служба» получит 3 миллиона гривен за уход за кладбищами.
Об этом свидетельствуют данные публичного сайта закупок Prozorro.
Департамент ЖКХ объявил тендер на сумму в 3 миллиона 600 тысяч гривен. Свои предложения подали два предприятия: КП «Николаевская ритуальная служба» предложив за свои услуги 3 миллиона 550 тысяч гривен, позже снизив цену до 3 миллионов 116 тысяч 185 гривен. Вторая фирма ООО «Техно-Дом Групп» предложила за свои работы 3 миллиона 590 тысяч гривен. В итоге победителем признали коммунальное предприятие.
Согласно технической документации ухаживать подрядчик должен за Центральным городским кладбищем, новым кладбищем в Корабельном районе и новым кладбищем в микрорайоне Матвеевка, а именно подметать территорию, вывозить мусор, очищать территорию от снега и посыпать дорожки с песком.
Предоставлять услуги предприятие будет до 1 марта 2020 года.
Изначально договор был подписан на 3 миллиона 116 тысяч 185 гривен, но позе с подрядчиком заключили допсоглашение, в котором уменьшили стоимость услуги на 55 тысяч 608 гривен и распределили финансирование по этапам: в 2019 году подрядчику должны были заплатить 1 миллион 425 тысяч 645 гривен, а в 2020 году 1 миллион 634 тысячи 931 гривну. Однако потом заключили еще одно допсоглашение изменив план финансирования: теперь в 2019 году КП получит всего 363 тысячи 389 гривен, а в 2020 году оставшуюся сумму - 2,6 миллионов.
Напомним, как жительница Николаева возмутилась тем, что ее знакомого похоронили на Жуковском кладбище 16 августа, на территории, которая засорена бытовыми отходами. Жена мужчины заплатила 5 тысяч гривен в администрации Корабельного района за оформление документов и захоронение, но в итоге вышло, что место для погребения выделили фактически на свалке.
При этом, мэр Николаева Александр Сенкевич опроверг тот факт, что на городских кладбищах людей хоронят прямо на свалках. По его словам, николаевцы просто привыкли мусорить где попало.