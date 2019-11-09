В Николаеве по улице Андрея Балагана прорвало водопровод - аварию устраняют

В Николаеве по улице Андрея Балагана угол улицы Баштанской прорвало трубу водопровода, сотрудники водоканала устраняют утечку.

Об этом сообщила местная жительница Наталья Ревякина.

При этом жители жалуются, что работники спускают воду по узкой улице и все течет в их дворы.

— Вчера вечером прорвало воду. «Николаевводоканал» вроде приехал вечером, что-то посмотрел и уехал. Всю ночь вода текла ручьем. Сейчас откачивают воду из люка, в котором прорвало, и ее пустили на наш маленький переулочек, вода течет возле домов, тут не пройти и не проехать. Работники водоканала на нас не реагируют. У нас вода во дворах, можно же пустить по более широкой улице – Баштанской, - сообщила жительница.

В пресс-службе предприятия подтвердили, что по указанному адресу произошла утечка воды и на данный момент бригада водоканала открыла пожарный гидрант для спуска воды. Также на предприятии отметили, что спускать воду в другую сторону возможности нет из-за уклона улицы и места, где установлен гидрант.

Напомним, как в Николаеве на улице Озерная 29 июня прорвало трубу водопровода.