Управление культуры объявило конкурс на проведение новогодних мероприятий в Николаеве - планируют потратить 550 тысяч гривен

Управление по вопросам культуры объявило художественный конкурс на лучший проект по проведению новогодне-рождественских праздников в Николаеве. Предложения принимают до 22 ноября.

Об этом сообщается на странице управления в Facebook.

Конкурс объявили на основании решения исполкома горсовета от 12 октября 2018 года № 991 «Об утверждении Положения о художественном конкурсе по определению культурных проектов, для реализации которых предусматривается финансирование из бюджета города Николаева».

Планируется, что 19 декабря 2019 года состоится торжественное открытие Главной городской елки, а 31 декабря пройдет Новогодний музыкальный марафон. Место проведения - площадь Соборная.

Требования к конкурсному предложению:

- наличие сценического комплекса, видеоэкрана;

- изготовление видеопродукции для трансляции на экране во время мероприятия;

- проведение тематической концертной программы 19 декабря - продолжительностью не менее 4:00, 31 декабря - в течение 24 часов;

- обязательное привлечение к участию лучших творческих коллективов города и гостей из других городов;

- предложения по анонсированию и информационному сопровождению мероприятия;

- привлечение целевой аудитории;

- изготовление печатной продукции;

- визуализация праздничного тематического оформления места проведения мероприятия;

- обеспечение работы ведущего, артистов, хореографических коллективов, музыкальных коллективов, солистов, написание сценария;

- использование пиротехнических средств, фаер-шоу и др.

Из бюджета города на проведение мероприятий выделили 550 тысяч гривен.

Конкурсные предложения на участие в художественном конкурсе принимаются в печатном виде (в двух экземплярах) до 22 ноября 2019 по адресу: