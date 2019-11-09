Управление культуры объявило конкурс на проведение новогодних мероприятий в Николаеве - планируют потратить 550 тысяч гривен

Управление по вопросам культуры объявило художественный конкурс на лучший проект по проведению новогодне-рождественских праздников в Николаеве. Предложения принимают до 22 ноября.
Об этом сообщается на странице управления в Facebook.
Конкурс объявили на основании решения исполкома горсовета от 12 октября 2018 года № 991 «Об утверждении Положения о художественном конкурсе по определению культурных проектов, для реализации которых предусматривается финансирование из бюджета города Николаева».
Планируется, что 19 декабря 2019 года состоится торжественное открытие Главной городской елки, а 31 декабря пройдет Новогодний музыкальный марафон. Место проведения - площадь Соборная.
Требования к конкурсному предложению:
- наличие сценического комплекса, видеоэкрана;
- изготовление видеопродукции для трансляции на экране во время мероприятия;
- проведение тематической концертной программы 19 декабря - продолжительностью не менее 4:00, 31 декабря - в течение 24 часов;
- обязательное привлечение к участию лучших творческих коллективов города и гостей из других городов;
- предложения по анонсированию и информационному сопровождению мероприятия;
- привлечение целевой аудитории;
- изготовление печатной продукции;
- визуализация праздничного тематического оформления места проведения мероприятия;
- обеспечение работы ведущего, артистов, хореографических коллективов, музыкальных коллективов, солистов, написание сценария;
- использование пиротехнических средств, фаер-шоу и др.
Из бюджета города на проведение мероприятий выделили 550 тысяч гривен.
Конкурсные предложения на участие в художественном конкурсе принимаются в печатном виде (в двух экземплярах) до 22 ноября 2019 по адресу: