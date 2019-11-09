Мэр Сенкевич заявил, что затяжной пуск тепла не ударит по кошелькам николаевцев

Николаевской городской голова Александр Сенкевич сообщил, что пуск тепла в городе проводится плавно, чтобы избежать порывов, однако отметил, что такой затяжной старт не будет критическим для горожан.

Об этом он рассказ в программе «Добрый вечер».

Мэр проинформировал, что на сегодняшний день все котельные «Николаевоблтеплоэнерго» запущены, были технические проблемы с одной по проспекту Центральному, 24, которые уже устранили. По поводу ТЭЦ, то пуск тепла идет плавный и по некоторым веткам есть проблемы.

— Температурный режим позволяет нам осуществить пуск более плавно. Что касается горожан, то для их кошелька это не будет критически, потому что везде, где стоят тепловые счетчики учитывают разницу температур подачи «обратки». Где нет счетчиков, берется средний показатель по городу, - отметила мэр.

Также он отметил, что в этом году управляющие компании и ЖЭКи отработали намного лучше, все действия были скоординированные, а чиновники еженедельно проводили совещания.

— Все идет практически по плану, - подытожил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что исполком Николаевского городского совета принял решение начать отопительный период на всех объектах с 31 октября. По состоянию на 4 ноября в Николаеве облтеплоэнерго запустило в работу 99 котельных из 101. А «Николаевская ТЭЦ» по состоянию на 4 ноября подключила к теплу уже более 300 объектов.