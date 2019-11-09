Квартиру Януковича в Киеве сдают в аренду - государство заработало уже более 200 тысяч гривен

Недвижимость бывшего президента Украины Виктора Янукович арестовали и передали в распоряжение Агентству по розыску и менеджменту активов после возбуждения против него уголовных дел о госизмене и коррупции. После этого квартира на Оболонской набережной площадью 240 квадратных метров в центре Киева сдается в аренду.

Об этом сообщает «24 канал».

При этом АРМА утверждает, что найти желающих пожить в президентских апартаментах не так просто.

«Можно поднимать вопрос по цене — в условиях свободного рынка такая недвижимость могла бы показаться дороже. Но невозможно сравнивать условия свободного рынка и передачу арестованного имущества в аренду. Найти арендатора, который согласится заехать в помещение, из которого через три дня его могут выселить — крайне непросто», — приводит пояснения главы АРМА Антона Янчука издание.

При этом на 5 ноября 2019 его ведомством получено доходов от управления недвижимостью в сумме 284 тысячи 100 гривен.

Однако, как подчеркивает Янчук, за счет этих средств компенсированы все расходы на управление и уплачены налоги, которые составили 80 тысяч 7 гривен. Остальные доходы были перечислены в государственный бюджет.

Напомним, как народный депутат Максим Ефимов от «Блока Петра Порошенко» купил вертолетную площадку Януковича и оформил её на свою мать.

Как известно, резиденцию Виктора Януковича Межигорье вернули в государственную собственность.