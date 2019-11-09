В киевском стриптиз-клубе женщина устроила разборки с мужем и танцовщицей

В Киеве в одном из стриптиз-клубов произошла потасовка с участием танцовщицы заведения и двух посетителей – мужчины и женщины.

Соответствующее видео опубликовал один из столичных Telegram-каналов.

«Мужик вошел в кураж со стриптизершей. То ли жена, то ли девушка не оценила и набросилась на мужа и стриптизершу», – сказано в сообщении.

На ролике, снятом очевидцем, видно, как мужчина в трусах танцует рядом с работницей клуба у пилона. После того, как посетитель снял белье, к нему подошла женщина, ударив сперва мужчину, а потом и сотрудницу заведения.

Напомним, как в Киеве десять неизвестных мужчин ворвались в стриптизный клубу DOLLS, который расположен на улице Большая Васильковская, и устроили стрельбу.