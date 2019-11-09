Приватизация, банки, рынок земли, трудовое законодательство: Президент Зеленский подписал указ о масштабных реформах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства».

Об этом говорится в сообщении пресс-службу Офиса президента в субботу, 9 ноября.

«В документе говорится о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ, введения дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины, повышение уровня благосостояния населения, гармоничного развития регионов, внедрение европейских стандартов жизни, укрепления государства», - отметили в пресс-службе.

В частности, до конца текущего года в экономической, финансовой и энергетической сферах Кабмин должен принять меры по разработке и внесение на рассмотрение Рады законопроектов по созданию условий для функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине и улучшения качества и доступности соответствующих услуг, функционирования внутреннего водного транспорта, управление отходами, противодействия незаконной добыче янтаря, погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии, образовавшейся до 1 июля 2019 года, либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового и либерализации трудовых отношений и обновления законодательства о труде.

Кроме того, до конца года ожидается разработка правительством проектов законов по созданию благоприятных условий для деятельности предпринимателей, в частности введение двухлетнего моратория на проведение проверок физических лиц - предпринимателей (ФЛП) и смягчения их ответственности за нарушение порядка представления отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.

Также Кабмин до конца текущего года должен разработать и утвердить план мероприятий по повышению позиций Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business и завершить процедуру отделения деятельности по транспортировке природного газа от деятельности по его добыче и поставке и создание независимого оператора газотранспортной системы Украины.

К 31 декабря 2019 года правительство также должно обеспечить начало масштабной приватизации, в частности определение пяти объектов большой приватизации.

Кроме того, согласно указу, до конца года должна быть обеспечена подготовка к введению рынка земель сельскохозяйственного назначения, в частности включая создание электронного реестра инженеров-землеустроителей.

Правительство также должно обеспечить формирование независимых наблюдательных советов всех государственных банков.

Также Кабинет Министров должен утвердить план мероприятий по созданию и внедрению Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

В этом году должно состояться внедрения первого этапа реализации проекта Э-малятко и пересмотр границ госпитальных округов.

Кроме того, указ предусматривает введение до конца текущего года новой современной методологии расчетов прожиточного минимума с учетом европейских стандартов.

Планируется также повысить уровень государственной поддержки семей с детьми.

К концу 2019 года должно быть разработано техническое задание электронной платформы Э-ветеран.

Напомним, ранее глава государства Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулированию развития регионов и предотвращению коррупции.