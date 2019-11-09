Нам сказали искать деньги в своем бюджете: У «Николаевоблтеплоэнерго» есть месяц, чтобы заплатить по кредиту ₴10 миллионов Мировому банку

КП «Николаевоблтеплоэнерго» до 15 декабря должен выплатить Мировому банку 10 миллионов гривен по кредиту.

Об этом заявил городской голова Николаева Александр Сенкевич во время эфира программы «Добрый вечер».

Напомним, что ранее «Николаевоблтеплоэнерго» подписало контрактное соглашение на выполнение работ по реконструкции более 8 километров тепловых сетей в рамках проекта энергоэффективности, финансируемого Мировым Банком. Позже сообщалось, что «Николаевоблтеплоэнерго» может не рассчитаться по кредиту с Всемирным банком из-за невозможности получать достаточное количество денег при необоснованных тарифах.

Александр Сенкевич отметил, что этот кредит позволяет «Николаевоблэнерго» проводить часть работ по модернизации устаревших сетей и установке ИТП в многоэтажных домов.

— До 15 декабря нам нужно погасить 10 миллионов гривен в виде платежей предприятия по кредиту Мирового банка. Представители министерства финансов говорят, что если мы не погасим эту сумму, то нам будут начислять пеню и штрафы. Тогда все операторы рынка сказали, почему тогда НКРЭКП всем делает такую установку тарифа, а потом делает, что это Минфин. Если этого в тарифе нет, то как это гасить, откуда искать деньги? - заявил мэр.

При этом он добавил, что с 1 января данные расходы будут закладываться в тариф, который будет отражать реальные потребности предприятия.

— На сегодняшний день нам было четко сказано: ищите деньги в своих бюджетах и пополняйте, – говорит Сенкевич.

Помимо этого, до Нового года предприятию необходимо еще 16 миллионов гривен, чтобы выплатить заработную плату и оплатить электроэнергию. Таким образом, коммунальному предприятию требуется финансовая помощь в размере 26 миллионов.

Как известно, в сентябре на объектах коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» начали отключать электричество, что ставило под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные. В свою очередь, профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги. Члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение КП «Николаевоблтеплоэнерго» не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности за оплату электроэнергии и выплату заработных плат. 5 сентября 2019 года исполком горсовета увеличил уставный фонд облтеплоэнерго на ₴1,2 миллиона, однако на сессии до этого вопроса не дошло.

В то же время, утром 9 сентября, КП «Николаевоблэнерго» уведомило ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» о намерении отключить 80 объектов предприятия из-за неуплаты долга по электроснабжению. В итоге, 11 сентября, депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 10 миллионов гривен ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов за электричество. Однако, спустя некоторое время в «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что из-за сложного состояния они снова вынуждены обращаться за помощью к местной власти.

При этом «Николаевоблтеплоэнерго» при сложном финансовом положении продолжает работы по модернизации тепловых сетей.

В то же время сотрудники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заявили о намерении устраивать забастовки и пикеты даже в том случае, если городской совет согласует лишь половину необходимой стоимости на погашение долгов по зарплатам и за электроэнергию. При этом мэр Александр Сенкевич пообещал созвать на 8 октября сессию для решения этих вопросов, но заседание так и не состоялось. При этом, члены комиссии по вопросам бюджета проголосовали за рекомендацию Департаменту финансов найти 32 миллиона на погашение долгов «Николаевоблтеплоэнерго».

21 октября депутаты Николаевского горсовета выделили облтеплоэнерго ₴19,8 миллионов на погашение долгов.