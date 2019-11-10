В Кропивницком полицейский сбил насмерть пешехода - очевидцы говорят, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте

В Кропивницком сотрудник Национальной полиции в Кировоградской области совершил наезд на пешехода, от полученных травм мужчина умер.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

ДТП произошло вечером 8 ноября. По предварительной информации, полицейский, находясь за рулем собственного автомобиля марки «Opel Astra», на одной из улиц города Кропивницкого совершил наезд на пешехода. По показаниям очевидцев, мужчина переходил дорогу в неположенном месте вне пешеходного перехода. В результате ДТП 40-летний гражданин получил телесные повреждения, был госпитализирован в лечебное учреждение, где впоследствии от полученных травм мужчина скончался.

Отмечается, что водитель транспортного средства был трезв.

По данному факту открыто уголовное производство в отношении нарушения ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины, полицейскому грозит лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Сейчас решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении.

Напомним, как возле Вознесенска водитель сбил насмерть пешехода и сбежал – полиция разыскивает виновника ДТП.