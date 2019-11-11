Как николаевское предприятие экономит и зарабатывает деньги!

Мы уже писали о том, как региональные предприятия экономят электроэнергию, установив у себя на крыше солнечные электростанции под компенсацию собственного потребления электроэнергии.

Сегодня мы расскажем о другом предприятии, которое благодаря солнечной электростанции начинает не только экономить, но и зарабатывать деньги.

Специфика предприятия - переработка сельскохозяйственной продукции, и строго привязана к сбору урожая. По сути предприятие активно работает всего несколько месяцев в осенний период, все остальное время подготавливая оборудование для этих трех месяцев работы в следующем году.

Чтоб повысить рентабельность и снизить эксплуатационные расходы, было принято решение установить СЭС под коммерческий «Зеленый тариф»

Таким образом, предприятие «убило двух зайцев»:

во время активной работы предприятия солнечная электростанция на 375 кВт компенсирует порядка 80 000 кВт*ч.

А на протяжении всего остального времени, солнечная электростанция генерирует в дополнительно 355 000 кВт*ч в год, которая практически полностью подается в сеть, что дает предприятию доход около 53 250 у.е. в год. Окупаемость проекта составляет 5,6 лет, и снижается с ростом цен на электроэнергию.

Более подробно об установке и эксплуатации солнечных электростанций, как в частных домовладениях, так и на предприятиях, можно узнать у консультантов «Solar service» +38 (093) 288 63 33 или в офисе компании по адресу: город Николаев, улица Садовая, 6а. Веб-сайт компании: https://solarservice.pro