Мама любит скорость: У Дубинского и его семьи нашли 24 квартиры и 17 автомобилей

«Мама любит скорость», — прокомментировал приобретение «Maserati» сам Дубинский.

В поселке Хотов Киевской области у Дубинского шесть земельных участков, дом в Соломенском районе Киева, квартира в элитном ЖК «Французский квартал» и квартира на Теремках. Также депутат в 2014 году купил две квартиры в доме, прилегающем к пятизвездочному Fairmont Grand отелю.

Еще семь квартир есть во владении жены депутата Леси Цыбко, большинство из них расположены рядом с жильем мужа. В то же время мать Дубинского за четыре года скупила в столице и области 19 объектов недвижимости на общую сумму около одного миллиона долларов.

Значительная часть недвижимости появилась у нее непосредственно перед парламентскими выборами: в феврале 2019-го квартира на Печерске, в июле — два нежилых помещения и квартира на 100 квадратных метров на Подоле, а затем еще две, одна из которых пятикомнатная. До 2016 года официальным источником дохода матери Дубинского была пенсия.

В целом у Дубинского, его матери и жены есть 24 квартиры площадью около 2 тысяч квадратов, 70 соток земли, 2 дома и 17 автомобилей. Стоимость всего этого — около $2,5 миллионов, примерно половина состояния записана на мать.

Действующий депутат объяснил свое состояние «талантом» как телеведущего, хотя в одном из интервью он говорил, что получал на канале «1+1» около 72 тысяч гривен ($2,94 тыс.) зарплаты. Относительно происхождения состояния мамы Дубинский посоветовал обратиться к ней.

Ранее сообщалось, что Супрун проиграла суд Дубинскому, в котором хотела признать ложью информацию о хищениях в Минздраве.