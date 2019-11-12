Мама любит скорость: У Дубинского и его семьи нашли 24 квартиры и 17 автомобилей

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский и его семья владеют 24 квартирами и 17 автомобилями.
Об этом говорится в расследовании Bihus.info.
Так, ЦИК требовала от нардепа подать декларацию об имуществе в этом году, однако он сказал, что подаст её весной.
Из расследования следует, что основным средством передвижения для Дубинского является «Toyota Land Cruiser», которая записана на его мать Аллу Березовскую.
В то же время за последние пять лет Дубинский купил десять автомобилей, из которых семь — «Мерседесы». Кроме того, в собственности матери депутата за этот период появилось семь машин, среди которых несколько «Mercedes» и «Maserati».
«Мама любит скорость», — прокомментировал приобретение «Maserati» сам Дубинский.
В поселке Хотов Киевской области у Дубинского шесть земельных участков, дом в Соломенском районе Киева, квартира в элитном ЖК «Французский квартал» и квартира на Теремках. Также депутат в 2014 году купил две квартиры в доме, прилегающем к пятизвездочному Fairmont Grand отелю.
Еще семь квартир есть во владении жены депутата Леси Цыбко, большинство из них расположены рядом с жильем мужа. В то же время мать Дубинского за четыре года скупила в столице и области 19 объектов недвижимости на общую сумму около одного миллиона долларов.
Значительная часть недвижимости появилась у нее непосредственно перед парламентскими выборами: в феврале 2019-го квартира на Печерске, в июле — два нежилых помещения и квартира на 100 квадратных метров на Подоле, а затем еще две, одна из которых пятикомнатная. До 2016 года официальным источником дохода матери Дубинского была пенсия.
В целом у Дубинского, его матери и жены есть 24 квартиры площадью около 2 тысяч квадратов, 70 соток земли, 2 дома и 17 автомобилей. Стоимость всего этого — около $2,5 миллионов, примерно половина состояния записана на мать.
Действующий депутат объяснил свое состояние «талантом» как телеведущего, хотя в одном из интервью он говорил, что получал на канале «1+1» около 72 тысяч гривен ($2,94 тыс.) зарплаты. Относительно происхождения состояния мамы Дубинский посоветовал обратиться к ней.
Ранее сообщалось, что Супрун проиграла суд Дубинскому, в котором хотела признать ложью информацию о хищениях в Минздраве.